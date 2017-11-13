Британські спецслужби запідозрили антивірус "Касперського" у шпигунстві на користь РФ – FT

Британські розвідувальні служби вже декілька місяців стурбовані поширенням у Великобританії антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського".

Про це ввечері в неділю, 12 листопада, повідомляє газета The Financial Times з посиланням на високопоставлене джерело в уряді країни, передає DW.com.

За інформацією видання, в Центрі урядового зв'язку (GCHQ, розвідслужба, що відповідає за інформаційну безпеку британської влади) підозрюють, що ФСБ РФ використовує софт цієї компанії для шпигунства за стратегічно важливими зарубіжними цілями - наприклад, за працівниками уряду або військовими Сполученого Королівства.

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Банк Barclays, який з 2008 року пропонує своїм клієнтам безкоштовне використання софта "Лабораторії Касперського", має намір припинити співпрацю з компанією Євгена Касперського, зазначає The Financial Times. У той же час в Barclays підкреслили, що рішення про припинення договору з "Лабораторією Касперського" викликано комерційними причинами, і банк не отримував жодних повідомлень або рекомендацій від Центра урядового зв'язку. Доказів того, що хтось з клієнтів Barclays, які встановили антивірус Касперського, піддався шпигунству, немає, зазначає газета.

18 вересня Сенат США проголосував за заборону використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" федеральними установами, пославшись на те, що ця компанія може бути інструментом Кремля і представляти собою загрозу для національної безпеки. Ця поправка надала законодавчу силу рішенням адміністрації Дональда Трампа, яка наказала раніше всім цивільним держустановам видалити софт Касперського зі своїх інформаційних мереж.