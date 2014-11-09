Заворушення у Мексиці: студенти атакували будівлю уряду, вимагаючи повернути зниклих активістів (фоторепортаж)

Серйозні заворушення влаштували мексиканські студенти на території західного штату Герреро на знак протесту проти викрадення їх 43 товаришів, яке відбулося наприкінці вересня, повідомляє ТАСС.

Велика група учнів атакувала урядовий палац адміністративного округу, розташований в його столиці - місті Чилпасінго.

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Молоді люди кидали у будівлю камені і пляшки із запальною сумішшю. Вони також підпалили декілька автомобілів, припаркованих в районі комплексу уряду штату Герреро, а потім залишили територію ще до прибуття поліції.

Під час акції ніхто не постраждав, співробітники правоохоронних органів не затримали жодного з її учасників.