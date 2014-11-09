В Ємені бойовики відпустили викраденого більше року тому співробітника ЮНІСЕФ

В Єменібойовики звільнили викраденого більше року тому співробітника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це йдеться в поширеній в ніч на неділю заяві всесвітньої організації, передає ТАСС.

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"Колеги в ООН раді тому, що Джеймс Массакуа, викрадений у Ємені в жовтні 2013 року, був звільнений, знаходиться в безпеці і добре себе почуває", - наголошується у документі.

Массакуа працював інженером-гідротехніком і допомагав у забезпеченні регіону водою, а також обладнав каналізаційну систему "у цілях зміцнення здоров'я місцевих дітей". ООН подякувала уряду Ємену і лідерів місцевих племен за участь у звільненні свого співробітника.