Бойовики звільнили ще 21 українського військового

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Філатов.

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"Ще плюс 21 людина, включаючи 5 офіцерів. Прізвища і подробиці повідомлю відразу як заїдуть в область", - написав Борис Філатов.

Пізніше він виклав у себе на сторінці повідомлення з прізвищамизвільнених українських військовослужбовців.