Бойовики звільнили ще 21 українського військового
21:47, 11 вересня 2014Політика
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Бойовики звільнили ще 21 українського військового, включаючи 5 офіцерів.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Філатов.
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"Ще плюс 21 людина, включаючи 5 офіцерів. Прізвища і подробиці повідомлю відразу як заїдуть в область", - написав Борис Філатов.
Пізніше він виклав у себе на сторінці повідомлення з прізвищамизвільнених українських військовослужбовців.
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