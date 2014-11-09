У Каталонії проходить референдум про незалежність, який не матиме юридичної сили (фоторепортаж)

В іспанській провінції Каталонія сьогодні проходить неформальний референдум з питання незалежності, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

19 вересня регіональний парламент більшістю у 106 голосів проти 28 проголосував за референдум. Конституційний суд Іспанії визнав це рішення суперечить конституції країни.

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Однак президент Каталонії Артур Мас наполіг на символічному голосуванні, результати якого не матимуть юридичної сили, і застеріг центральний уряд від спроб перешкодити його проведенню, назвавши їх "прямим наступом на демократію".

Опитування організовується силами приблизно 40 тисяч волонтерів без державного фінансування.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой напередодні підкреслив, що будь-який його результат не матиме практичних наслідків, закликав каталонців "звернутися до здорового глузду" і пообіцяв переговори про розширення автономії регіону в рамках Конституції.

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В суботу у багатьох населених пунктах Каталонії відбулися мітинги під протилежними гаслами. Акція прихильників незалежності у Барселоні завершилася незначною сутичкою з поліцією. Потерпілих і затриманих не було.

Довідка. Каталонія - порівняно невелика за площею, але економічно розвинена провінція на північному сході Іспанії зі столицею в Барселоні. Каталонці складають приблизно 16% населення країни (7,5 мільйона осіб), у них своя мова і своя культура.