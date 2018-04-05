У Росії розбився гелікоптер Мі-2

Гелікоптер розбився під час обробки полів хімікатами.

У Ставропольському краї в Росії розбився вертоліт Мі-2.

Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, гелікоптер впав під час обробки полів хімікатами. Несподівано на висоті у машини заглох двигун.

Згідно з повідомленням, пілот спробував м'яко знизитися і приземлитися, але не вийшло. Чоловік отримав травми, але залишився живий. Гелікоптер відновленню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Полтавській області вертоліт Мі-8, що належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з наступним горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.