У Росії розбився гелікоптер Мі-2

13:42, 05 квітня 2018
Світ
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У Росії впав вертоліт Мі-2 / фото MilitaryArms.ru

Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, гелікоптер впав під час обробки полів хімікатами. Несподівано на висоті у машини заглох двигун.

Згідно з повідомленням, пілот спробував м'яко знизитися і приземлитися, але не вийшло. Чоловік отримав травми, але залишився живий. Гелікоптер відновленню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Полтавській області вертоліт Мі-8, що належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з наступним горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.

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Теги: #вертоліт#Россия#падіння вертольота