На Полтавщині упав гелікоптер: у поліції назвали версії авіакатастрофи

Серед членів екіпажу гелікоптера Мі-8, який розбився у Кременчуці на Полтавщині, курсантів льотного коледжу не було.

Про це заявив начальник закладу Володимир Головенський. Політ виконували працівники приватної компанії "Українські вертольоти", передає ТСН.

Уранці територія, де розбився гелікоптер, очеплена, по периметру чергують поліцейські та рятувальники. Усі четверо загиблих - співробітники приватної компанії: командир, другий пілот та бортінженери, які виконували тренувальний політ.

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Очевидці розповідають, що чули кілька вибухів до того, як гвинтокрил загорівся. Поки ж рятувальники гасили пожежу, задля безпеки місцевих мешканців у мікрорайоні тимчасово припинили електропостачання та перекрили газ.

Метал, який палав уночі, зараз перетворився на таку собі глибу, вкриту льодом. Але надзвичайники зізнаються: впоратися з пожежею було непросто, адже тільки-но її гасили, вона спалахувала знову. І це було дуже небезпечно для сусіднього житлового масиву - найближчі будинки звідси усього за 200 метрів. Чому пожежу довго не вдавалось остаточно ліквідувати, пояснюють рятувальники.

"Два фактори сприяли цьому - це наявність великої кількості пального - керосину - авіаційного та конструктивні елементи. Там був магній, який складно гаситься водою. Тому те пальне, яке було розлите, знов і знов спалахувало", - розповів начальник чергової зміни оперативного центру ДСНС у Полтавській області Максим Маршев.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Розглядають кілька версій причин катастрофи. Серед головних - пілот або врізався у лінію електропередач, яка тут проходить, або - і це головна версія - вона пов'язана з телевежею, яка стоїть поруч. До землі вона кріпиться кількома металевими тросами. Може, кажуть у поліції, пілот врізався у них. Слідчі вже вилучили для вивчення бортовий самописець.

Більше інформації з'явиться за кілька годин, коли сюди прибуде спеціальна комісія, яка досліджуватиме місце падіння.