Скрипалям запропонують жити в США під новими іменами - ЗМІ

Співробітники служби британської зовнішньої розвідки МІ-6 обговорили зі своїми колегами з ЦРУ питання про переселення Скрипалів.

Колишньому полковнику ГРУ Сергію Скрипалю і його доньці Юлії буде запропонована можливість жити в США під новими іменами.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на високопоставленого співробітника британського уряду.

У матеріалі повідомляється, що співробітники служби британської зовнішньої розвідки МІ-6 обговорили зі своїми колегами з ЦРУ питання про переселення Скрипалів із Сполученого Королівства, щоб уберегти їх від нових замахів на їхнє життя.

Юлія Скрипаль відкинула пропозицію про надання їй консульського доступу з боку посольства Росії. Наголошується, що це стало "кроком, який переконав британських чиновників у тому, що вона може назавжди перебратися на Захід".

Як зазначає "Рамблер", за інформацією The Sunday Times, британська влада розглядала можливість переїзда екс-полковника ГРУ і його дочки в одну з чотирьох інших країн англосаксонського світу (так звані Five Eyes countries — спільнота "П'яти очей"), з якими Британія має партнерські відносини в області обміну розвідданими — США, Канаду, Австралію або Нову Зеландію. Але в результаті зупинилися на першій з них.

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"Очевидним місцем їх переселення є Америка, тому що їх з меншою ймовірністю там уб'ють, і там буде легше захистити їх під новими іменами", — наводить газета слова свого джерела в розвідслужбах.

Як повідомлялося, 4 березня в британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 33-річна дочка Юлія. Їх обох доставили в реанімацію в критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення з королівства 23 російських дипломатів. В знак солідарності з Лондоном ще майже 30 країн світу видворили понад 100 співробітників російських посольств і консульств. Росія вдалася до "дзеркальних" санкцій.

Пізніше стало відомо, що Юлія прийшла в себе і швидко одужує. Її батько також прийшов до тями і вже може розмовляти.