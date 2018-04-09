Голова Євроради Туск очолив рейтинг довіри до політиків у Польщі

Найбільшу недовіру у польських громадян викликають екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.

Голова Європейської ради Дональд Туск посів перше місце у рейтингу довіри до політиків серед поляків.

Про це йдеться в даних опитування центру IBRiS для Onet.pl, передає УП.

За результатами опитування, Туску довіряють 42,8% респондентів, президенту Польщі Анджею Дуді - 36,6%, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому - 36,5%.

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Туску не довіряють 42,7%, Моравецькому - 43,9%, Дуді - 49,2%.

Найбільшу недовіру у польських громадян викликають екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич (72,9%) та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський (64,3%). Довіряють Мацеревичу та Качинському 15,8% та 23,2% відповідно.

Дослідження рейтингу суспільної довіри центр IBRiS проводив 4 квітня методом телефонного інтерв'ю, опитавши за допомогою комп'ютера до 1100 людей, що представляють репрезентативну випадкову вибірку дорослих польських громадян.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда під час робочого візиту до Каменної Гури різко розкритикував членство своєї країни в Євросоюзі.