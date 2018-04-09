У Франції сталися сутички між поліцією та протестувальниками проти будівництва аеропорту

Мітингувальники кидали каміння, підпалювали барикади, а поліція використовувала сльозогінний газ.

На заході Франції відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Як повідомляє BBC, сутички сталися в лісистій місцевості, де сотні активістів розпочали акцію протесту проти будівництва нового аеропорту.

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Згідно з інформацією, поліція використовувала сльозогінний газ проти мітингувальників, які будували тимчасові барикади та почали їх підпалювати. Протестувальники ж, у свою чергу, кидали у правоохоронців каміння.

Поліція заблокувала прилеглі дороги, щоб оточити активістів.

Наразі, про кількість потерпілих під час зіткнень не повідомляють. Відомо, що один правоохоронець зазнав травми очей. На місце акцій було відряджено близько 2,5 тис. поліцейських.

Повідомляється, що про будівництво аеропорту було оголошено ще в січні. Влада розраховує, що це покращить економіку регіону.

Противники стверджують, що це занадто дорого та екологічно небезпечно.