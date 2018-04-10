Екс-губернатора Кемерово Тулєєва підвищили до глави парламенту регіону

10:11, 10 квітня 2018
Світ
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Аман Тулєєв зайняв посаду спікера кемеровського парламенту / скріншот

Як повідомляє Бі-бі-сі, Теулеев був єдиною кандидатурою на цю посаду. При таємному голосуванні за нього віддали голоси 38 з 39 депутатів.

Як повідомляє видання, виступаючи перед депутатами, Тулєєв заявив, що передає Кемеровську область новому губернатору "в прекрасному робочому стані" і в фінансово стійкому положенні, "з грошенятами".

Попередній спікер кемеровського парламенту Олексій Сініцин достроково подав у відставку, щоб його пост зміг зайняти Тулєєв. Своє рішення він пояснив бажанням дати колишньому губернатору можливість очолити "свою команду".

Нагадаємо, Тулєєв пішов у відставку з поста губернатора Кузбасу 1 квітня - через тиждень після страшної пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня", при якій загинуло 64 людини, більшість з яких діти. Тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Кузбасу призначений заступником глави регіону Сергій Цивілєв.

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Теги: #Россия#Кемерово