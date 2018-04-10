З "відповідями" Трампа на хімічну атаку до Сирії вирушив другий есмінець США

10:37, 10 квітня 2018
Світ
2031
Ракетний есмінець "Портер" може прибути до Сирії в найближчі дні / Фото: wikiwand.com

Читайте такожЕсмінець США з "томагавками" наблизився до сирійського порту Тартус - ЗМІ

«У США вже є один ракетний есмінець USS Donald Cook на сході Середземного моря, звідки він, за словами офіційних осіб оборони, може завдати удару по будь-якому місцю в Сирії. Другий есмінець, USS Porter, може прибути в регіон в найближчі дні», - зазначили у виданні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив «військовими варіантами» відповіді на хіматаку і заявив, що у Сполучених Штатів є «дуже хороші відповіді» на питання, хто несе відповідальність за застосування хімічної зброї. Російський Центр з примирення традиційно не знайшов слідів хімічної зброї в Сирії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Газова атака в Сирії
Теги: #Сирія#хіматака#есмінець США