Отруєння Скрипаля: Рада ЄС 16 квітня окремо обговорить питання Росії

Глави МЗС країн-членів ЄС продовжать дискусію про розвиток подій після отруєння в Солсбері колишнього російського полковника ГРУ Скрипаля та його доньки.

Росія стане окремим питанням, яке буде винесено на обговорення Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ, засідання якої заплановане на 16 квітня в Люксембурзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне питання стоїть на порядку денному засідання.

Читайте такожПосол РФ у Великій Британії попросив про зустріч з главою МЗС країни Джонсоном

«Міністри з питань закордонних справ обміняються думками стосовно Росії. Вони обговорять останній розвиток подій після атаки в Солсбері», - заявили в Раді ЄС.

В анонсі також зазначено, що цей обмін думками є продовженням обговорення, яке відбулося 22-23 березня під час засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів. Також буде розглянуто ситуацію з видворенням російських дипломатів з низки країн Європи та США.

На порядку денному засідання також стоять питання Сирії, Ірану та Західних Балкан.

Як повідомляв УНІАН, за результатами саміту ЄС 22-23 березня всі лідери одностайно висловили повну солідарність з Великою Британією, засудивши нервово-паралітичну атаку в Солсбері.

Ситуація навколо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії видворив 23 російських дипломати і заявив про припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала таку саму кількість британських дипломатів.

Після цього низка країн заявили про рішення вислати російських дипломатів. В тому числі Україна.

30 березня МЗС РФ заявив про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, включно з Україною.