Отруєння Скрипаля: Рада ЄС 16 квітня окремо обговорить питання Росії
Росія стане окремим питанням, яке буде винесено на обговорення Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ, засідання якої заплановане на 16 квітня в Люксембурзі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне питання стоїть на порядку денному засідання.
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«Міністри з питань закордонних справ обміняються думками стосовно Росії. Вони обговорять останній розвиток подій після атаки в Солсбері», - заявили в Раді ЄС.
В анонсі також зазначено, що цей обмін думками є продовженням обговорення, яке відбулося 22-23 березня під час засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів. Також буде розглянуто ситуацію з видворенням російських дипломатів з низки країн Європи та США.
На порядку денному засідання також стоять питання Сирії, Ірану та Західних Балкан.
Як повідомляв УНІАН, за результатами саміту ЄС 22-23 березня всі лідери одностайно висловили повну солідарність з Великою Британією, засудивши нервово-паралітичну атаку в Солсбері.
Ситуація навколо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.
Уряд Великої Британії видворив 23 російських дипломати і заявив про припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала таку саму кількість британських дипломатів.
Після цього низка країн заявили про рішення вислати російських дипломатів. В тому числі Україна.
30 березня МЗС РФ заявив про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, включно з Україною.