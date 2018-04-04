Держдепартамент США запропонував замінити висланих російських дипломатів на інших

Там уточнили, що це звичайна практика для подібних випадків.

Сполучені Штати і Росія можуть замінити висланих минулого тижня дипломатів один одного.

Як повідомили CNN в Держдепартаменті, даний процес є стандартною практикою для випадків, коли персонал висилається як "персона нон-грата". Всі нові дипломати, будуть підлягати затвердженню на "індивідуальній основі", уточнили в Держдепартаменті.

"Як завжди в подібних випадках, російський уряд, як і раніше, має право запитувати акредитацію на вакантні посади у своїй двосторонній місії", - сказав представник Держдепартаменту. - "Будь-які заявки на нову дипломатичну акредитацію будуть розглядатися на індивідуальній основі".

Читайте такожПрем'єр Чехії назвав російських дипломатів "незадекларованими розвідниками""Російська Федерація не інформувала нас про те, що вона має намір скоротити загальну кількість персоналу, що допускається в нашу двосторонню місію. Тому ми розуміємо, що Сполучені Штати можуть запросити новий дипломатичний персонал для заповнення посад висланих дипломатів", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, Білий дім оголосив про висилку 60 російських співробітників та їх родини у відповідь на недавнє отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у Великобританії, імовірно, від рук Кремля. Росії також було наказано закрити консульство в Сіетлі.

Читайте такожУкраїна закрила в’їзд російським дипломатам, видвореним зі СШААдміністрація Трампа заявила, що вислані дипломати є російськими агентами розвідки, і наполягала на тому, що їх від'їзд зробить США більш безпечними.

Понад 20 країн приєдналися до США у вигнанні російських дипломатів із солідарності з Великобританією. Росія заперечує, що стояла за отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів, називаючи звинувачення "маячнею і нісенітницею".

У четвер Кремль оголосив, що він приймає відповідні заходи, виславши рівну кількість американських дипломатів і закривши консульство США в Санкт-Петербурзі. У американських співробітників є тиждень, щоб залишити Росію, але вони також можуть бути замінені за умови видачі російським урядом нових дипломатичних віз.