Радбез ООН не підтримав російський проект резолюції по хіматаці в Сирії

З постійних членів Ради Безпеки за російський варіант резолюції проголосував тільки Китай.

Проект резолюції Росії з розслідування хімічної атаки в сирійській Думі не отримав достатньої підтримки на голосуванні в Раді Безпеки ООН.

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Як повідомляє ТАСС, проект був підтриманий шістьма членами Радбезу, в тому числі Росією і Китаєм, проти проголосували сім держав, дві країни утрималися. Для того, щоб резолюція була прийнята, необхідні дев'ять голосів.

З постійних членів Ради за російський варіант резолюції проголосував тільки Китай. США, Великобританія і Франція виступили проти нього.

Нагадаємо, раніше Росія як постійний член Ради безпеки ООН, заблокувала американську резолюцію, Китай при цьому утримався.

Як повідомляв УНІАН, напередодні постпред США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН заявила, що США дадуть відповідь на хімічну атаку в Сирії незалежно від того, чи прийме Рада Безпеки ООН резолюцію, чи ні.