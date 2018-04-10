США дадуть відповідь на хіматаку в Сирії незалежно від резолюції РБ ООН - Хейлі

Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН також заявила, що на руках російського режиму є кров сирійських дітей.

США дадуть відповідь на хімічну атаку в Сирії незалежно від того, чи прийме Рада Безпеки ООН резолюцію, чи ні.

Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, пише Reuters.

"Ми досягли того моменту, коли світу потрібно показати, що справедливість існує. В історії запишуть цей момент, коли Рада Безпеки або виконає свій обов'язок, або продемонструє свою повну поразку у спробі захистити народ Сирії. У будь-якому разі США дадуть відповідь", - сказала Хейлі.

Нагадаємо, Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН заявила, що на руках російського режиму є кров сирійських дітей. Вона також додала, що країни-члени ООН дозволили Росії "підірвати авторитет організації".

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.