ЗМІ: іноземний підводний човен під Стокгольмом все-таки був

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Шведське радіо.

Відомості про результати досліджень військових експертів оприлюднила газета Svenska Dagbladets. Матеріал написаний журналістом Мікаелем Хольмстремом, який також вперше повідомив про витік розмови російського екіпажу на підводному човні в шведських водах.

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Також газета зазначає, що отримані дані незабаром будуть передані до оборонного комітету риксдагу, який прийме рішення про оприлюднення матеріалів.