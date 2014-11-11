Associated Press вимагає від ФБР припинити представлятися їхніми журналістами
Агенція Associated Press зажадала від ФБР, щоб співробітники відомства не представлялися журналістами у ході розслідувань
Про це повідомляє Associated Press, передає Еспресо.TV.
Раніше стало відомо, агент ФБР в Сіетлі представлявся співробітником AP в ході розслідування кримінальної справи.
"Крадіжкою нашого імені ФБР кидає тінь на нашу репутацію, принижує право преси на свободу, яке закріплене в конституції, а також ставить журналістів AP та інших співробітників ЗМІ під загрозу. Цей обман руйнує фундаментальний принцип свободи преси - нашу незалежність від урядового контролю", - зазначив у своєму листі глава компанії Гері Прюітт.
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Крім того, в листі до глави ФБР і генпрокурора Прюітт зажадав гарантій, що подібне більше не повториться.