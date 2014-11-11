У Росії заборонили приховувати причини смерті від родичів загиблих

Відповідна постанова опублікована на сайті суду, пише ТАСС.

До КС звернувся громадянин, рідний брат якого в 2012 році був знайдений повішеним у поліцейському ізоляторі в Йошкар-Олі. У порушенні кримінальної справи було відмовлено, при цьому матеріали дослідчої перевірки були частково засекречені, що не дало заявникові оскаржити відмову в розслідуванні смерті його родича. У суді він оскаржував положення закону "Про державну таємницю".

Конституційний суд дійшов висновку, що ці норми відповідають Основним законом Росії, але не передбачають обмеження права адвоката, який є представником особи, яка вимагає порушення кримінальної справи у зв'язку із загибеллю свого близького родича, знайомитися з постановою про відмову в порушенні кримінальної справи та матеріалами, що стали підставою для прийняття такого процесуального рішення, незважаючи на посилання на секретність. При цьому дотримання вимог по захисту держтаємниці покладено на слідство і суб'єкти закону "Про оперативно-розшукову діяльність".

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"В законі про державну таємницю виразно говориться про те, що не підлягають засекречування відомості про факти порушення прав і свобод людини і громадянина, а також про факти порушення законності органами державної влади. Це означає, що посадові особи зобов'язані прийняти всі заходи до того, щоб в матеріалах перевірки про вчинення злочину містилися лише ті відомості, які необхідні для прийняття рішення про порушення кримінальної справи", - зазначила суддя КС Олександра Бойцова.

За її словами, колізія між інтересами потерпілих і держави повинна бути відвернена. "В іншому випадку не можна виключити зловживання з боку представників правоохоронних органів", - додає вона.