«Це твій тато винен»: ЗМІ розповіли, як дочку ліквідатора пожежі в Кемерові цькують у школі

Однокласники дівчинки звинувачують у трагедії її батька, а її саму засуджують за те, що вона не загинула в пожежі.

Дочка одного з рятувальників, який займався ліквідацією пожежі в ТЦ «Зимова вишня» в російському Кемерові, піддається жорстокому цькуванню в школі.

Як повідомляє російське видання «360», про це журналістам розповів батько дівчинки – працівник МНС, який працював у «Зимовій вишні» у день інциденту.

Відзначається, що однокласники дитини звинувачують у трагедії її батька, а саму дівчинку засуджують за те, що в день інциденту вона також відвідувала ТЦ, але вбереглася від пожежі.

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Так, у день пожежі жінка співрозмовника журналістів разом з донькою приїхала до «Зимової вишні» за веснянинм взуттям для дівчинки. Коли вони вибирали взуття в магазині на першому поверсі, в будівлі запахло димом, і люди почали виходити з ТЦ.

Після трагедії однокласники дівчинки дізналися, що її батько був у «Зимовій вишні», і почали проти неї справжню травлю.

«Це твій тато винен. Ти врятувалася, а вони ні (жертви пожежі - ред.). Тато навчив, мабуть, як втекти? Ти щур!» — подібні звинувачення, за словами батька, щодня чує в школі третьокласниця.

Дружина пожежника звернулася за допомогою до вчителя, але він лише порадив почекати, поки мине час. Наразі сім'я обговорює варіант зі зміною школи, хоча наприкінці навчального року зробити це складно.

За словами рятувальника, його дитину в школі штовхали фізично і ображали.

«Донька плаче, не хоче йти в школу. Викликали їй лікаря, але, здається, нам потрібен психолог. Я не можу пояснити дівчинці, що не винен. Надто складно це для неї. Вона тільки чує від однокласників — пожежники винні, не стали рятувати», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалась на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки.

Нагадаємо, 11 квітня Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про недбалість проти начальника пожежного ланки, яке виїхало на пожежу в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово.