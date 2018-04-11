У РФ відкрили кримінальну справу проти командира пожежної ланки, що виїхала на пожежу в Кемерові

За версією слідства, командир рятувальників проігнорував відомості, які могли б допомогти їм швидше дістатися до заблокованого кінозалу в палаючому ТЦ.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про недбалість проти начальника пожежної ланки, яка виїхала на пожежу у ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові.

Як наголошується на сайті СК РФ, за версією слідства, начальник караулу пожежно-рятувальної частини № 2 місцевої протипожежної служби Сергій Генін, опинившись на місці пожежі, проігнорував відомості, які могли б допомогти пожежникам швидше дістатися до заблокованого кінозалу в палаючому будинку.

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Так, Генін, будучи командиром ланки газодимозахисної служби, спільно з іншими рятувальниками та очевидцем події А. Ананьєвим зайшли в палаючу будівлю через західний вхід. Ананьєв, як очевидець подій, повідомив про перебування в кінозалі на четвертому поверсі великої кількості людей, і вказав на розташований безпосередньо біля цього входу сходовий марш, як найкоротший шлях до нього.

«Генін, як вважає слідство, проігнорував ці відомості, і не звірив з наявними планами-схемами найкоротші шляхи до місця порятунку людей, направивши свою ланку до дальнього від свого місцезнаходження сходового маршу, що знаходиться в південно-східній частині торгового центру», - зазначено у повідомленні.

«Дійшовши до четвертого поверху вони виявили замкнені двері. Після цього Генін і його підлеглі повернулися до сходів, що знаходиться в безпосередній близькості від західного входу, і безперешкодно пройшли на четвертий поверх. В результаті ними було втрачено час, який міг бути використаний для порятунку та евакуації людей», - вказують в СК.

Стверджується, що внаслідок недбалих дій Геніна загинули не менше 37 осіб, що знаходилися у момент пожежі на четвертому поверсі будівлі.

За місцем проживання підозрюваного проводяться обшуки. Найближчим часом його буде затримано, після чого слідство вирішить питання про запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почався на четвертому поверсі, де були розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.