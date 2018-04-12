Росія планує отримати від США координати ударів у Сирії

Пентагон і Міноборони РФ готуються до воєнної операції у Сирії.

РФ розраховує отримати від США координати цілей, по яких може бути завдано ударів у Сирії, щоб відкинути можливість втрат з російської сторони.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на співрозмовників у російських військових структурах.

"Це необхідно, щоб відкинути навіть теоретичну можливість втрат з російської сторони, оскільки офіцери МО присутні на десятках об'єктів сирійської інфраструктури", - зазначає газета.

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За інформацією "Ъ", у Міноборони РФ вже підготовлено список заходів, до яких російські військові готові вдатися в разі ескалації конфлікту. Раніше глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов прямо говорив, що "у разі виникнення загрози російським військовим у Сирії" вогонь буде відкритий не тільки по ракетах, але і по їхніх носіях, роль яких виконують есмінці ВМС і літаки ВПС США. Це крайній захід, про який було заявлено публічно і який був знову доведений до американського військового командування, говорить джерело видання в органах військового управління.

За словами джерел видання, паралельно за допомогою російських засобів об'єктивного контролю ведеться цілодобовий моніторинг обстановки в середземноморському регіоні: для цього задіяні не тільки наземні транспортні засоби, але і літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, що відстежують пересування есмінця USS Donald Cook (з його борту можуть бути запущені крилаті ракети Tomahawk). Системи С-400 "Тріумф" і "Панцир-С1" перебувають на бойовому чергуванні, прикриваючи з повітря авіабазу Хмеймім і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ в Тартусі, хоча, як вважають джерела "Ъ" в Міноборони РФ, жоден з цих об'єктів не повинен потрапити під обстріл, інакше наслідки будуть катастрофічними".

Як повідомлялося, російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус через імовірні удари США по Сирії.

11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.