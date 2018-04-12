Лондон скликає Радбез ООН через справу Скрипаля

Великобританія скликала Радбез ООН після звіту міжнародних експертів.

Лондон наполягає на засіданні Ради безпеки ООН у зв'язку з публікацією витягів зі звіту Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у справі про отруєння в Солсбері екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це у четвер, 12 квітня, заявили в постпредставництві Великобританії при всесвітній організації.

"Ми очікуємо, що воно пройде на наступному тижні", - написала в Twitter прес-служба місії.

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Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у четвер, 12 квітня, оприлюднили результати розслідування справи про отруєння в Солсбері екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Як наголошується в звіті, зразки крові Скрипалів, проаналізовані ОЗХО, "підтверджують висновки Сполученого Королівства щодо характеру токсичного хімікату, який використовувався в Солсбері і який завдав шкоду здоров'ю трьох осіб".

Британський прем'єр Тереза Мей у березні заявила, що при нападі було застосовано нервово-паралітичну отруйну речовину нового покоління під назвою "Новачок". Ця група нервово-паралітичних інгібіторів розроблялася в 1970-80 роки в радянських лабораторіях.