Лондон скликає Радбез ООН через справу Скрипаля
Лондон наполягає на засіданні Ради безпеки ООН у зв'язку з публікацією витягів зі звіту Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у справі про отруєння в Солсбері екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.
Про це у четвер, 12 квітня, заявили в постпредставництві Великобританії при всесвітній організації.
"Ми очікуємо, що воно пройде на наступному тижні", - написала в Twitter прес-служба місії.
Читайте такожБританія чекає від РФ відповідей після підтвердження ОЗХЗ отруєння Скрипаля "Новачком"
Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у четвер, 12 квітня, оприлюднили результати розслідування справи про отруєння в Солсбері екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.
Як наголошується в звіті, зразки крові Скрипалів, проаналізовані ОЗХО, "підтверджують висновки Сполученого Королівства щодо характеру токсичного хімікату, який використовувався в Солсбері і який завдав шкоду здоров'ю трьох осіб".
Британський прем'єр Тереза Мей у березні заявила, що при нападі було застосовано нервово-паралітичну отруйну речовину нового покоління під назвою "Новачок". Ця група нервово-паралітичних інгібіторів розроблялася в 1970-80 роки в радянських лабораторіях.