Прем'єр Австралії має намір поговорити з Путіним про малайзійський "Боїнг"

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт заявив, що він має намір поговорити з російським президентом Володимиром Путіним про малайзійський "Боїнг-777", який було збито в липні над східною Україною, передає BBC.

Володимир Путін прибуде до Австралії на саміт "Великої двадцятки", який пройде в Брісбені 15-16 листопада. У Кремлі поки не повідомляли про плани з проведення окремої зустрічі між Путіним і Эбботтом.

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"Йому [Путіну] не вдасться уникнути цієї розмови. Так чи інакше у нас відбудеться двостороння зустріч - пройде вона в коридорі чи в більш формальній обстановці", - заявив Ебботт в інтерв'ю газеті Australian.

За словами австралійського прем'єра, в розмові з Путіним він хоче підкреслити важливість міжнародного розслідування обставин катастрофи рейсу MH17, в результаті чого загинули всі 298 осіб на борту, серед яких були й громадяни Австралії.