Британія відправила до Сирії літак керування завданням ударів

З четверга до 12 травня морський район поблизу британської бази, розташованої на південному березі Кіпру, оголошено небезпечним для польотів цивільної авіації.

Літак повітряної розвідки та керування завданням ударів Sentinel R. 1 британських Королівських ВПС у четвер вилетів з авіабази Уоддінгтон в Англії, взявши курс на Східне Середземномор'я до берегів Сирії, випливає з моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.

За їхніми даними, в районі 18:00 за Києвом британський розвідувальний літак з бортовим номером ZJ690 був зафіксований на схід від грецького острова Кріт, який виконував політ у напрямку Сирії, передає "Интерфакс".

Поки незрозуміло, чи здійснював він лише переліт на британську авіабазу в Акротірі на Кіпрі або ж летів на виконання завдання поблизу Сирії з визначення цілей для можливого удару.

Як повідомлялося, Великобританія з четверга закрила повітряний простір над Середземномор'ям поблизу своєї бази Акротірі на Кіпрі у зв'язку з майбутнім збільшенням військової активності.

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Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар по Сирії через хімічну атаку в місті Дума 7 квітня, внаслідок якої загинула значна кількість людей. Так він відповів на заяву посла РФ у Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети та знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США також заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часів "холодної війни".

Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус у зв'язку з можливими ударами США по Сирії.

Крім того, видання The Times повідомило, що Велика Британія готується завдати авіаударів по Сирії. У повну боєготовність наведено літаки британських ВПС на військовій базі на Кіпрі.

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють у Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.