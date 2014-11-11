В Кремлі прокоментували вчинок Путіна з пледом: "Прохолодно всім однаково"

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на радіостанцію "Говорит Москва".

"Традиція не традиція, жінка не жінка, а прохолодно всім однаково. Те, що він (Путін) дав плед - це нормальне спонукання, нормальний вчинок, який зробив би, напевно, абсолютно кожен. Все інше - пересуди і непотрібні дискусії, абсолютно абсурдні", - сказав Пєсков.

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На саміті АТЕС в Пекіні камери зафіксували, що в якийсь момент Путін встав, взяв коричневий плед і обернув їм плечі дружини глави Китаю Сі Цзіньпіна. Дама посміхнулася і подякувала російського лідера. Сі Цзіньпін у цей час був захоплений бесідою з американським лідером Бараком Обамою і не підозрював про залицяння російського гостя за першою леді. Перша леді тут же скинула ковдру на руки охоронцям і одягла чорну куртку.