Путін і Медведєв відзвітували про свої "скромні" доходи за 2017 рік

У 2016 році дохід Путіна був майже на 162 тис дол меншим, ніж у 2017 році.

Доходи президента Росії Володимира Путіна в 2017 році склали близько 302 тисяч доларів.

Його декларація, опублікована на сайті Кремля, пише Meduza.

У 2016 році дохід Путіна був майже на 162 тис дол меншим — близько 143 тис дол. Порівняно з минулим роком з декларації президента пропала ділянка площею 1500 квадратних метрів.

Чи пов'язано збільшення доходу з продажем землі, невідомо.

Дохід Дмитра Медведєва за рік майже не змінився і склав 138 тис дол (у минулому році — майже 143 тис дол).

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Дохід глави адміністрації президента РФ Антона Вайно зріс з майже 155 тис дол до більш як 4 млн дол. У минулому році Вайно продав будинок і земельну ділянку і купив дві інших земельних ділянки.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков задекларував дохід понад 230 тис дол, його дружина Тетяна Навка — понад 3 млн дол (у минулому році — 206,237 тис дол і близько 2 млн дол відповідно).

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко заробив в 2017 році близько 630 тис дол, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман- майже 670 тис дол.