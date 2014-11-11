У Варшаві під час заворушень затримали вже понад 200 демонстрантів

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Radio ZET.

За словами начальника прес-служби поліції Маріуша Соколовського, під час заворушень був поранений щонайменше один правоохоронець.

Організований осередком націоналістів та ультраправих, марш зібрав кількадесят тисяч осіб, які проводять свою акцію під гаслом "Армія патріотів". Вони пояснюють, що марш є не лише на честь свята Незалежності, а й в знак протесту. "Адже те, що відбувається навколо нас – катастрофа!", - пояснюють активісти.

Яшчэ трохi Варшавы зараз pic.twitter.com/WcyHraLCd2 — Радыё Свабода (@svaboda) November 11, 2014

Велика група хуліганів спровокувала сутички із правоохоронцями. Демонстранти кидали в їхній бік кілька пляшок, фаєрів, каміння та петарди.

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Поліція застосувала водомети, у тому числі із кольоровою водою, аби швидше впізнати порушників. Окрім того, для розгону груп, що атакували, використали гладкоствольну зброю.

Акція почалася о 15-й годині за місцевим часом. Організатори маршу анонсували участь у ньому 50 тисяч осіб і зазначали, що оминатимуть ті місця, в яких у минулому році ставалися сутички. Ті, хто брали участь в акції принесли із собою державні прапори, а також символіку футбольних клубів.