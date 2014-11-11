Демонстрантів у Варшаві почали розганяти водометами

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал TVN24.

Прес-секретар головного коменданта поліції Маріуш Соколовський повідомив, що велика група хуліганів в районі площі Вашингтона намагалася спровокувати бійки і атакувала поліцейських. "Поліція ізолювала їх (хуліганів) кордоном від інших учасників маніфестації, правоохоронці застосовують засоби безпосереднього впливу", - сказав Соколовський.

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Агресивно налаштовані групи молоді з закритими обличчями або в масках почали закидати поліцейських камінням, використовували петарди і фаєри. Ті у відповідь застосували водомети. За останніми даними, один з поліцейських був доставлений в госпіталь з місця заворушень.

У Марші незалежності в Варшаві беруть участь кілька десятків тисяч чоловік. Організатори маніфестації закликають не піддаватися на провокації хуліганів.

Зіткнення почалися в районі площі Вашингтона, де розташований Національний стадіон (у 2012 році там відбулося відкриття Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012).