Ейфелеву вежу закрили для туристів через страйк охоронців

Повідомляється також про недоступність для туристів ресторанів у вежі, а також садів та еспланади.

Туристам закрили доступ до Ейфелевої вежі через страйк співробітників служби охорони.

Про це повідомляє прес-служба туристичної пам’ятки у Twitter, передає Еспресо.

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"У п'ятницю, 13 квітня, через страйк частини співробітників служби безпеки, доступ до Ейфелевої вежі закрито. Навколишні сади та еспланада залишаються відкритими", - йдеться у повідомленні.

Згодом у коментарях прес-служба повідомила про недоступність для туристів ресторанів у вежі, а також садів та еспланади.

Туристів, які завчасно купили квитки на вежу, просять не хвилюватися, усі кошти їм повернуть найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Ейфелеву вежу у Парижі з 1889 року відвідали 300 млн людей. Висота Ейфелевої вежі становить 324 метри, вона вважається найбільш відвідуваною платною пам’яткою у світі.