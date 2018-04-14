Лідер Ірану назвав лідерів США, Франції і Британії злочинцями
16:41, 14 квітня 2018Світ
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Після завданого авіаудару по Сирії США і їхніми союзниками, лідер Ірану оголосив їх злочинцями.
Ілюстрація / REUTERS
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вважає глав США, Франції і Великобританії злочинцями після завданого ними авіаудару по Сирії.
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Про це він заявив на сьогоднішній зустрічі з чиновниками і послами ісламських країн. «Я особисто заявляю, що президент Сполучених Штатів, президент Франції та прем'єр-міністр Великобританії - злочинці, вони не зупиняться, оскільки в останні рокивони з'явилися в Іраку, Сирії та Афганістані, де здійснювали такі злочини і отримали прибуток»,- цитує агентство Tasnim Хаменеї.
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про рішення завдати удару по Сирії під час звернення до нації.
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