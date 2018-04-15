У Сирії заявили, що знищений ракетами центр в Дамаску виробляв ліки від раку

У Пентагоні раніше вказали, що авіаудари коаліції були націлені на об'єкти, причетні до створення хімзброї.

Підконтрольні режиму Асада ЗМІ повідомили, що знищений авіаударом коаліції дослідницький центр в Дамаску спеціалізувався на онкологічній медицині (зокрема – боротьбі з раком).

Як повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA, метою удару коаліції став дослідницький інститут фармацевтичної і хімічної промисловості в районі Баржа (Barzeh) на півночі Дамаска. Об'єкту було нанесено величезний збиток.

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Стверджується, що центр виробляв хімікати для виробництва ліків від раку, а також займався аналізом матеріалів, які ввозилися до Сирії задля використання у хімічній і фармацевтичній промисловості.

Відзначається також, що інститут раніше використовувався експертами Організації із заборони хімічної зброї, а в останніх звітах організації з інституту начебто зняли всі звинувачення в причетності до розробки хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які пов'язані з хімічною зброєю. Спецоперація стала відповіддю на застосування хімічної зброї в місті Дума у Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70-ти до 100 осіб.