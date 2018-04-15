Захід пропонує Асаду співпрацю з Організацією із заборони хімічної зброї

Рада безпеки ООН розгляне ще одну резолюцію щодо конфлікту в Сирії.

Велика британія, США та Франція розробили проект резолюції Ради безпеки ООН із закликом до президента Сирії Башара Асада співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), фахівці якої розслідують події в місті Дума 7 квітня.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на агентство France-Presse.

Читайте такожМеркель підтримала авіаудари США та союзників по військових цілях у Сирії

Підготовленим Францією документом передбачено створення «незалежного механізму» з розслідування імовірного застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня.

Також у проекті резолюції міститься заклик до сирійського уряду «конструктивно» і «без попередніх умов» розпочати переговори з повстанцями.

Крім того, у документі йдеться про необхідність «безперешкодного доступу гуманітарної допомоги».

Проект резолюції обговорюватиметься сьогодні, 15 квітня. Терміни голосування поки не оголошені.

Вчора, 14 квітня, Рада безпеки ООН збиралась на екстрене засідання, скликане на вимогу Росії після того, як США і союзники завдали удару по сирійських об’єктах, що використовувалися для виробництва хімічної зброї.

На засіданні члени Радбезу не підтримали проект резолюції, підготовлений Росією, щодо обстрілу Сирії з боку США та їхніх союзників – Великої Британії і Франції. Рішення підтримали посли трьох країн, зокрема й РФ, проти виступили – восьмеро, утрималися – четверо. Для ухвалення рішення було потрібно дев'ять голосів.

У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді авіаударів, здійснених військами США, Британії та Франції.

Посол США при ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що Сполучені Штати готові знову завдати удару, якщо режим Асада ще раз використає хімічну зброю.

У Міністерстві оборони США раніше заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, де розробляли хімічну та біологічну зброю, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим та Росію.