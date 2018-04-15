ЗМІ дізналися, скільки мільйонів Facebook витратив на безпеку Цукерберга

Компанія за рік витратила приблизно $9 мільйонів на безпеку свого засновника.

Компанія Facebook витратила приблизно $9 млн на забезпечення безпеки та ділові поїздки її голови Марка Цукерберга в 2017 році.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал CNN.

Таким чином, витрати на забезпечення безпеки керівника компанії зросли на 50% порівняно з 2016 роком, тоді ця сума становила $5,8 млн. За інформацією телеканалу, з 2015 року витрати на безпеку і поїздки Цукерберга становили близько $20 млн.

У Facebook підкреслили, що такі витрати зумовлені «погрозами особистої безпеки» Цукерберга, що виникають внаслідок того, що він є засновником, головою і генеральним директором компанії.

Нагадаємо, Цукерберг 11 квітня на слуханнях в конгресі США заявив, що до його особистих даних, а також даних 84 млн користувачів Facebook отримала доступ британська компанія Cambridge Analytica, яка складала психологічні портрети американських виборців.

У березні стався скандал після того, як стало відомо про доступ Cambridge Analytica до даних користувачів Facebook. Інформація могла бути використана для політичної реклами під час передвиборної кампанії в США в 2016 році. На початку квітня Facebook зізналися у витоку даних. Тоді ж стало відомо, що соцмережа займається скануванням особистих повідомлень користувачів і перевіряє їх на предмет протиправного контенту.

Згодом Цукерберг визнав помилку соцмережі, яка надто повільно відреагувала на «фейкові новини, іноземне втручання у вибори, розпалювання ненависті». «Ми були занадто повільні для того, щоб помітити російське втручання і відповісти на нього. Ми старанно працюємо, щоб стати кращими», — підкреслив голова Facebook. Згодом стало відомо, що Facebook впровадили два нових інструменти.

Перший із них стосувався політичної реклами: користувач, який має намір розмістити такий контент, повинен бути верифікований і зобов'язаний надати дані про своє місцезнаходження. Другий інструмент стосується вимоги обов'язкової верифікації для власників популярних сторінок.