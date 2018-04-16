Волкер: Євросоюзу слід ввести санкції проти оточення Путіна за прикладом США

Він зазначив, що було б дуже корисно, якби ЄС слідував прикладу США щодо санкцій проти оточення російського президента.

Євросоюзу слід ввести санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна, як це зробили США.

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Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, передає ЄвроПравда.

"Ми ввели новий санкційний пакет щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, і було б дуже корисно, якби ЄС слідував нашому прикладу", - сказав він.

При цьому Волкер вважає, що скасування санкцій з боку окремих членів ЄС, зокрема Італії, створить для них проблеми у відносинах з Брюсселем.

"Італія не може скасувати санкції проти Росії, оскільки це може призвести до серйозних ускладнень для країни, в першу чергу у відносинах з Брюсселем. Це загальноєвропейські заходи, а не італійські, і відмова від них створює проблеми у відносинах в ЄС. На практиці санкції скасувати складно", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.