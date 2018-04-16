"Це не гра в хованки": у Кремлі прокоментували блокування Telegram в Росії

Суд у Москві ухвалив негайно заблокувати Telegram на території РФ.

Роскомнагляд виконує рішення суду про блокування месенджера Telegram в Росії, ці заходи будуть реалізовуватися.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Це не гра в хованки, доганялки. Роскомнагляд виконує відповідне рішення суду. Не думаю, що зараз час говорити про ефективність технологічних заходів. Очевидно одне, що ці заходи будуть реалізовуватися", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи обхід блокування месенджера користувачами.

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"Я не фахівець, щоб давати точні оцінки, пов'язані з функціонуванням цієї системи, думаю, краще звернутися в Роскомнадзор. Очевидно одне, ще раз повторюю, рішення суду реалізується", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії.

13 квітня Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформації.