Влада Британії: отрута для отруєння Скрипалів була доставлена в рідкій формі

Отруйну речовину в Солсбері доставили в рідкому стані, для отруєння була використана дуже мала доза.

Отруйна речовина, використана для отруєння екс-співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, була доставлена в Солсбері в рідкому стані.

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Про це повідомив урядовий департамент навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Британії (Defra), передає Бі-бі-сі. За даними відомства, для отруєння була використана дуже мала доза отруйної речовини "Новачок".

Фахівці Defra також повідомляють, що в найближчі дні в дев'яти місцях у Солсбері будуть проведені очисні роботи з використанням спеціальних препаратів.

Серед цих місць - центри швидкої допомоги, будинок Сергія Скрипаля та кілька приміщень в центрі міста, в тому числі ресторан Zizzi і паб The Mill, де Скрипаль і його дочка побували того дня, коли їм стало погано.

Як очікується, весь комплекс робіт зі знезараження може зайняти кілька місяців, у ньому візьмуть участь близько 200 військовослужбовців, а загальна вартість робіт оцінюється у кілька мільйонів фунтів.

"Наша головна мета - зробити ці місця безпечними для людей, щоб вони знову могли використовуватися жителями Солсбері", - сказав головний науковий радник Defra Іан Бойд.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня екс-полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в центрі англійського міста Солсбері. Слідчі встановили, що вони отримали отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу в парламенті заявила, що за отруєнням, на думку британської влади, стояли російські агенти. Москва заперечує причетність до отруєння.

10 квітня стало відомо, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Її батько все ще залишається в лікарні.

Британські експерти стверджують, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною під назвою "Новачок", розробленою в Росії. В ЗМІ з'являлися різні версії того, яким чином "Новачок" міг потрапити в Солсбері.

Минулого тижня газета Times писала, що британські спецслужби нібито встановили місцезнаходження секретної російської лабораторії, де був проведений нервово-паралітичний токсин. Раніше видання Telegraph повідомляло, що "Новачок" могли підкласти в багаж Юлії Скрипаль перед вильотом з Росії.

Один з творців "Новачка", хімік Вил Мірзаянов, розповідав, що речовину можна синтезувати або вкрасти, але застосувати її на практиці дуже непросто.