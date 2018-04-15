Скрипалі вижили після отруєння завдяки дощу і найманцю-недотепі - ЗМІ

"Новачок" діє ефективно тільки за сухої погоди, оскільки розчиняється у воді.

Колишньому подвійному агенту Сергію Скрипалю і його доньці Юлії вдалося вижити після отруєння нервово-політичним речовиною "Новачок" завдяки дощу, який майже змив отруту з дверної ручки їхнього будинку.

Як передає ТСН.ua, про це пише видання The Sun з посиланням на слова радянського вченого Віла Мірзаянова, який розповів світові про "Новачка" і програму СРСР щодо розробки хімічної зброї.

"Речовина використовувалася, коли було досить туманно й волого – в повітрі перебували краплі води. Її можна використовувати тільки в суху погоду", - зазначив Мірзаянов.

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Він також зазначив, що "потрібно бути ідіотом", який нічого не знає про хімічну зброю, щоб використовувати "Новачка" за таких погодних умовах.

"Якщо ви кинете його в воду, то через кілька годин жодних слідів речовини не залишиться. Він розчиняється в воді", - сказав Мірзаянов виданню.

Нагадаємо, 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна донька Юлія були отруєні "Новачком" 4 березня в британському місті Солсбері. Після цього тривалий час вони перебували в лікарні в критичному стані.