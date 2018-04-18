Американці підтримують більш жорсткі санкції проти Росії – опитування

Приблизно половина опитаних вважає, що президент США Дональд Трамп "занадто мало" критикував Росію за ймовірні порушення міжнародного права.

Приблизно 7 з 10 американців підтримують більш жорсткі санкції США відносно Росії.

Про це говорять результати опитування, спільно проведеного газетою The Washington Post і мовником ABC News, передає DW.com.

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Серед людей, що підтримують більш жорсткі заходи - 74% прихильників Демократичної партії і 68%- Республіканської і інших партій. Опитування проводилося з 8 по 11 квітня, відразу після хімічного нападу в Сирії, але до того, як американські, британські та французькі військові завдали ракетного удару по Сирії.

Приблизно половина опитаних вважає, що президент США Дональд Трамп "занадто мало" критикував Росію за ймовірні порушення міжнародного права. 49 відсотків опитаних вважають, що Трамп зробив "занадто мало" для критики Росії, 38 відсотків заявили, що Трамп достатньою мірою критикував керівництво РФ, а ще 4 відсотки думає, що Трамп "занадто сильно" критикував Росію.

При цьому 52% опитаних вважають, що Трампу слід запросити президента РФ Володимира Путіна в Білий дім, щоб поліпшити відносини з Росією. 42% учасників опитування вважають, що робити цього не потрібно, бо таким чином президент США визнає "легітимність" російського лідера.