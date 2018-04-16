WSJ: Трамп розглядав з Пентагоном можливість удару по російських об'єктах в Сирії

За даними видання, сам Трамп запропонував радникам розглянути можливість нанесення ударів по іранських і російських об'єктах на території країни, якщо це знадобиться для знищення сирійської військової техніки.

Дональд Трамп розглядав кілька варіантів нанесення удару по сирійській території, один з яких передбачав знищення російських та іранських об'єктів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані з ситуацією джерела. Як зазначається, Джеймс Меттіс запропонував американському лідеру три можливих варіанти операції. Найбільш консервативний передбачав поразку невеликої кількості цілей, пов'язаних із розробкою хімічної зброї в Сирії. Згідно з другим сценарієм, кількість таких об'єктів повинно було бути збільшено, крім того, удари також були б нанесені по командних пунктах сирійської армії. Самий радикальний варіант операції передбачав атаку на російські ППО, яка повинна була підірвати військовий потенціал сирійського режиму.

За даними видання, сам Трамп запропонував радникам розглянути можливість нанесення ударів по іранських і російським об'єктів на території країни, якщо це знадобиться для знищення сирійської військової техніки. Мэттис виступив проти такого сценарію, попередивши про небезпеку відповідних дій. У підсумку американський президент зупинився на гібридному варіанті, що включає в себе обвалення більше 100 крилатих ракет на хімічні об'єкти у Сирії.