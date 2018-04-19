У Росії будуть зберігати всі листування й дзвінки росіян за місяць

У перелік інформації для збору входять голосові й текстові повідомлення, зображення, аудіо, відео.

Уряд Росії затвердив процедуру щодо зберігання всього трафіку російських користувачів за останні 30 діб.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації Росії.

Згідно з документом, оператори зв'язку з 1 жовтня 2018 року будуть зберігати в повному обсязі всю інформацію користувачів за останні 30 діб. При цьому обсяг трафіку для збереження щорічно зростатиме на 15 відсотків протягом п'яти років.

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У перелік інформації для збору входять голосові й текстові повідомлення, зображення, аудіо, відео. Дані про факти прийому та передачі викликів, повідомлень та іншого контенту оператори зобов'язані зберігати протягом півроку.

Затвердження процедури зберігання трафіку пройшло в рамках реалізації пакету антитерористичних законів, також відомих як «пакет Ярової», прийнятих у червні 2016 року. Зокрема, ці закони наділяють поліцію правом запитувати у операторів інформацію про клієнтів, а ФСБ - вимагати від соцмереж і месенджерів ключі шифрування.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Росії почали блокувати месенджер Telegram. До Роскомнагляду надійшло рішення Таганського районного суду про обмеження доступу на території Росії до інтернет-ресурсів організатора поширення інформації в мережі інтернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. У зв'язку з цим інформацію про дані інтернет-ресурси 16 квітня було направлено операторам зв'язку з метою обмеження доступу.