«Це питання не одного дня»: у Кремлі прокоментували блокування Telegram в Росії

Технологічні питання прес-секретар російського президента переадресував Роскомнагляду.

У Кремлі заявили, що блокування месенджера Telegram - «це питання не одного дня» і потрібно почекати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Зрозуміло, що для виконання закону потрібен час. Цілком також можна погодитися і зрозуміти, що це питання не одного дня, виконання цього закону, тому давайте просто ще якийсь час почекаємо. Я б не став тут говорити про якусь дискредитацію або ще щось», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про думку Кремля, чи не дискредитують Роскомнагляд як відомство «його безуспішні спроби виконати закон і заблокувати Telegram на території Росії».

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При цьому він підкреслив, що спроби блокування Роскомнаглядом цього месенджера не повинні викликати збої у роботі інших сервісів.

«Безумовно, не повинно бути випадання з робочого поля якихось сервісів, тому в кожному конкретному випадку потрібно робити передбачені законодавством дії», - сказав він.

«Це технологічне питання, тому, звичайно, потрібно просити його коментувати у Роскомнагляді, - додав Пєсков.

На прохання пояснити, чи маються на увазі передбачені законодавством дії щодо необхідність звернення власників постраждалих сервісів до суду, прес-секретар президента нагадав, що він «не юрисконсульт і не адвокат».

«Якщо в сервісу порушується робота, то є провайдер і, відповідно, є можливість порушувати перед провайдером конкретне питання в конкретній ситуації. Як це робиться, які питання при цьому порушуються - це вже не питання адміністрації президента», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Росії почали блокувати месенджер Telegram. До Роскомнагляду надійшло рішення Таганського районного суду про обмеження доступу на території Росії до інтернет-ресурсів організатора поширення інформації в мережі інтернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. У зв'язку з цим інформацію про дані інтернет-ресурси 16 квітня було направлено операторам зв'язку з метою обмеження доступу.