Ніколи не здавайся: юне слоненя вижило після нападу 14 голодних левів

12:22, 13 листопада 2014
Світ
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Маленьке слоненя пережило атаку зграї голодних левів і навіть зуміло їх прогнати.

Слоненок пережил атаку 14 львов / NYPost

Відео було опубліковано на каналі NYPost.

Слон виявився здатний пережити атаку чотирнадцяти левів, успішно втекти від них, а потім повернутися і войовничо прогнати всіх голодних хижаків.

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