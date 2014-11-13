Ніколи не здавайся: юне слоненя вижило після нападу 14 голодних левів

Маленьке слоненя пережило атаку зграї голодних левів і навіть зуміло їх прогнати.

Відео було опубліковано на каналі NYPost. Слон виявився здатний пережити атаку чотирнадцяти левів, успішно втекти від них, а потім повернутися і войовничо прогнати всіх голодних хижаків. Читайте такожВ США кіт захистив дитину від нападу злого собаки

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