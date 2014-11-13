Ніколи не здавайся: юне слоненя вижило після нападу 14 голодних левів
12:22, 13 листопада 2014Світ
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Маленьке слоненя пережило атаку зграї голодних левів і навіть зуміло їх прогнати.
Слоненя пережило атаку 14 львів / NYPost
Відео було опубліковано на каналі NYPost.
Слон виявився здатний пережити атаку чотирнадцяти левів, успішно втекти від них, а потім повернутися і войовничо прогнати всіх голодних хижаків.
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