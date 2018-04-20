ФСБ вирішила заблокувати Telegram в РФ, злякавшись планів Дурова створити криптовалюту - ЗМІ

Про бажання Дурова запустити власну блокчейн-платформу під назвою Telegram Open Network з криптовалютою Gram стало відомо в кінці 2017 року.

Справжньою причиною для блокування месенджера Telegram в Росії можуть бути плани Павла Дурова запустити свою криптовалюту.

Про це пише "РБК".

18 квітня співробітник 12-го центру ФСБ Роман Антипкін відправив колегам листа, в якому роз'яснив, що справжня причина блокування Telegram в Росії полягає в бажанні Дурова запустити на основі мессенджера "повністю неконтрольовану фінансову систему".

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"Колеги, та історія взагалі не про це, як ви не розумієте! Історія не про ключі і тероризм <...>. Паша Дуров вирішив стати новим Мавроді. Запустивши свою крипту, в Росії ми отримаємо повністю неконтрольовану фінансову систему. І це не биткоин для маргіналів, це буде просто, надійно і безконтрольно. Це загроза безпеці країни <...>. Вся наркота, обнал, торгівля органами піде через Пашину крипту, а він буде говорити: "Я ні при чому, забороніть слова, їх використовують терористи", - йдеться в листі, підписаному Антипкиным.

Видання посилається на копію листа, справжність якого підтвердив федеральний чиновник і топ-менеджер одного з операторів зв'язку.

Про бажання Дурова запустити власну блокчейн-платформу під назвою Telegram Open Network (TON) з криптовалютою Gram стало відомо в кінці 2017 року. Проект був докладно описаний у 132-сторінковому документі, підписаному Миколою Дуровим - технічним директором Telegram і братом Павла Дурова. Творці мають намір вбудувати платіжну систему на основі власного блокчейна TON в месенджер Telegram, а в перспективі впроваджувати її і в інші сервіси та соціальні мережі.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією. Раніше Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора про блокування Telegram на території Росії.

Як обійти блокування Telegramчитайте в нашому матеріалі.