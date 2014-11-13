Захід хоче розширити санкції проти Росії у три кроки та продовжити термін їх дії - ЗМІ

Євросоюз і США обговорюють нові санкції проти російської економіки, окремих осіб і бойовиків після повідомлень про введення танків, артилерії і військ у східну Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, близьких до переговорів, передає Українська правда.

За даними видання, представники ЄС і США в четвер зустрінуться з цього приводу в Брюсселі.

Найбільш вірогідним першим кроком буде введення індивідуальних санкцій проти українських сепаратистів і росіян, що мають відношення до проведення виборів на Донбасі 2 листопада.

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У другу чергу буде обговорюватися розширення санкцій проти Росії фінансової, оборонної та енергетичній сферах шляхом введення обмежень для бізнесу або подальшого відсторонення ЄС і США від участі в цих секторах.

Третім, хоча і малоймовірним кроком може стати введення санкцій відносно сфер, які поки що не підпадали під обмеження, пояснили дипломати.

Також буде розглядатися продовження санкцій після завершення строку їх дії в наступному році.

Метою санкцій вони назвали тиск на сепаратистів та Росії з метою змусити їх дотримуватися мінських домовленостей.

Видання додає, що речник Держдепу США Джен Псакі підтвердила в середу, що США і ЄС "готуються до розширення і поглиблення діючих санкцій".

Співрозмовники Bloomberg у Брюсселі додали, що зараз остаточний консенсус з цього питання не досягнуто, дискусія продовжиться також під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 17 листопада.

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У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив виданню, що ситуація дуже напружена і Україна готова до можливого нападу росіян.

Як відомо, у середу командувач військами НАТО в Європі Філіп Бридлав заявив, що значні сили росіян входять в Україну. У свою чергу Росія заявила, що НАТО - це "ввижається".