Time: "цар" Путін вилетів зі списку найвпливовіших у світі людей

У світовому топ-100 за версією Time у цьому році немає жодного росіянина, і немає їхнього президента Путіна.

У списку 100 найбільш впливових людей світу, складеному журналом Time, вперше за довгий час немає президента Росії Володимира Путіна.

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Як передає Радіо Свобода, список традиційно поділений на декілька категорій: "лідери", "кумири", "артисти", "титани", "новатори". У попередні роки Путін входив в цей список в категорії "лідерів", в яку включаються політики, громадські діячі та бізнесмени. В цьому році у неї, наприклад, включені президент США Дональд Трамп, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, китайський лідер Сі Цзіньпін, спеціальний прокурор, який розслідує російське втручання у вибори в США Роберт Мюллер, британський принц Гаррі і його наречена Меган Маркл, саудівський наслідний принц Мохаммед.

У списку топ-100 за версією Time в цьому році немає жодного росіянина.

Як повідомляв УНІАН, раніше Time помістив на обкладинку Путіна з короною на голові. Поруч зобразили в діловому костюмі з короною на голові поруч з написом "сходження царя".