США продовжили дію санкцій проти Ірану на рік
14:56, 13 листопада 2014Світ
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Президент США Барак Обама повідомив конгрес про рішення продовжити на рік термін дії санкцій проти Ірану.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає ТАСС. "Наші відносини з Іраном поки не нормалізовані", - йдеться у листі Барака Обами.
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У зв'язку з цим американський президент прийняв рішення залишити в силі виконавчий указ від 1979 року, згідно з яким у відносинах з Іраном оголошується "надзвичайний стан" і проти нього вводяться санкції.
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