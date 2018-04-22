КНДР запросили підписати договір про заборону ядерних випробувань

Організація Договору про заборону ядерних випробувань запросила КНДР підписати документ. Північна Корея входить до числа держав, чиє схвалення необхідне для вступу договору в силу.

Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань запросила Північну Корею увійти в свої ряди.

Таким чином Пхеньян, який нещодавно оголосив про припинення ядерних випробувань, може "формалізувати" свої наміри, заявив в суботу, 21 квітня, Лассіна Зербо, виконавчий секретар Підготовчої комісії CTBTO, повідомляє DW.

Читайте також"Великий прогрес!": Трамп відреагував на рішення КНДР призупинити ядерні випробування

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, прийнятий сесією ООН в 1996 році, вимагає повсюдної і законодавчо закріпленої відмови від ядерних випробувань. Поки що договір не набув чинності, оскільки його не підписали ще 3 держави з 44, чиє схвалення необхідно - КНДР, Індія і Пакистан. При цьому і підписали, і ратифікували договір 36 країн, включаючи Німеччину, Україну і Росію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш поряд з іншими світовими лідерами привітав рішення КНДР припинити ядерні випробування. "Цей позитивний крок вперед веде до створення довіри і довготривалого процесу мирної денуклеаризації Корейського півострова".