У США оголений чоловік влаштував стрілянину: 3 людини загинули, 4 поранені
16:21, 22 квітня 2018Світ
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Стрілком був білий чоловік з коротким волоссям, він втік з місця злочину.
Стрілець відкрив вогонь в 3:25 ранку / поліція Нешвілла
Невідомий стрілок вбив трьох і поранив чотирьох відвідувачів кафе в американському Нешвіллі (штат Теннессі).
Про це повідомляється на сторінці місцевої поліції в Twitter.
«3 людини загинули і 4 були поранені в Waffle House. Стрілець відкрив вогонь в 3:25 ранку. Відвідувач відбив гвинтівку нападника. Той був голим і побіг пішки. Це - білий чоловік з коротким волоссям», - йдеться в повідомленні.
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