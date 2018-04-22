У США оголений чоловік влаштував стрілянину: 3 людини загинули, 4 поранені

16:21, 22 квітня 2018
Світ
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поліція Нешвілла

Про це повідомляється на сторінці місцевої поліції в Twitter.

«3 людини загинули і 4 були поранені в Waffle House. Стрілець відкрив вогонь в 3:25 ранку. Відвідувач відбив гвинтівку нападника. Той був голим і побіг пішки. Це - білий чоловік з коротким волоссям», - йдеться в повідомленні.

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Теги: #США#стрілянина