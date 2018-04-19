На Закарпатті зарізали підлітка: розлючений натовп блокував трасу й хотів вчинити самосуд (фото, відео)

Місцеві наполягають, що у цього підозрюваного був спільник, якого поліція не затримала.

Суд відпустив під домашній арешт 14-річного мешканця Тячівського району Закарпаття, підозрюваного у вбивстві ножем ровесника. Та люди з цим не погодилися, тому до пізнього вечора середи, 18 квітня, блокували трасу міжнародного значення в селі Нижня Апша.

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Місцеві мешканці, а це близько 500 людей, вийшли на протест, оскільки головний підозрюваний не виконував навіть рішення суду, а вільно гуляв селом. Більше того, місцеві наполягають, що у цього підозрюваного був спільник, якого поліція не затримала, передає Mukachevo.net.

Через заворушення на місце подій виїхало все керівництво закарпатської поліції на чолі з керівником поліції Романом Стефанишиним. Правоохоронці забрали головного підозрюваного до відділку, адже розлючений натовп був готовий вчинити самосуд.

Нагадаємо, що вбивство сталося 14 березня в помешканні головного підозрюваного, який, за попередніми даними, завдав численних ножових поранень 9-класнику, внаслідок чого той помер. Спершу підозрюваного взяли під варту, а нещодавно суд його відпустив під домашній арешт.

Раніше у Кропивницькому 35-річну жінку, яку звинувачують у вбивстві своєї 12-річної доньки, визнали неосудною.